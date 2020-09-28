兒險遭誘拐母怒斥陌生翁 對方竟回頭「露出詭異微笑」

一起詭異的誘拐兒童事件當事人在網路發文呼籲大家注意小朋友安全，一名新竹的媽媽分享，在27日和阿姨牽著2個孩子一起去逛市場，因為進去市場需要佩戴口罩，所以暫時鬆開牽兒子的手，沒想到短短幾秒鐘，竟有陌生老翁趁著這段空檔偷牽走她的孩子，見此狀她立刻追上去怒斥對方「幹嘛亂抓別人小孩？」陌生老翁僅回頭露出奸詐的微笑，下一秒就走進人群中。

原PO在個人Facebook發文提到，在27日早上9點多左右和阿姨帶著2個孩子去市場，準備踏入市場時為了佩戴口罩，只好暫時鬆開牽孩子的手，但仍用餘光看著小孩，正在尋找口罩的同時，餘光卻瞄到兒子正自己往市場內走去，原PO情急之下就大喊「幹嘛自己走掉」，隨後才看見一個陌生老翁拉著兒子的右手，便立刻怒斥對方「幹嘛亂抓別人小孩？」對方則是回頭對原PO笑了一下後，不發一語的快速走入人群中。

對於這名陌生老翁的詭異行為，原PO補充道，當時附近還有兩台警車停靠，且四周非常多人在逛街，沒想到會有人敢在光天化日之下想誘拐小孩。她更強調，自己算很注意小孩安全的人，如果當下沒有立刻反應，兒子就有可能真的不見，並呼籲「帶小孩出門真的一秒一刻都不能鬆懈！小孩自我防衛自我保護的教育很重要！」