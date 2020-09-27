離職前主管送鳳梨酥！他好奇「背後涵義」 網友留言解答

鳳梨的台語為「旺來」，有越吃越旺的意思，但對消防、警察、醫護人員及記者來說，鳳梨是大禁忌，深怕吃了工作突然爆增。不過，有網友表示離職前公司主管送了一盒鳳梨酥，他不免好奇背後有何涵義，貼文一出掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文指出，上個月離職當天，部門協理送他一盒鳳梨酥當禮物，雖然同在一間辦公室但交情不深，頂多中午吃飯會聊聊天，對方突然送禮讓他嚇一跳，「因此想問各位請問送鳳梨酥有什麼含義嗎？」

問題曝光後，網友留言寫下心中答案，「奉離書，奉勸你快點走」、「諷你輸」、「把你當鳳梨酥，就是不要的東西」、「妄來=不要以為可以回鍋」、「祝你找不到工作，一直輸」。

但也有人認為，不需要想太多可以放心吃，「中秋禮盒轉送，別想太多」、「本來沒有要送，想到基本的人情世故，還是順路買一盒送」、「絕對廠商送的，安心吃啦！」、「廠商送太多，吃不完而已」。