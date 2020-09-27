湯汁流出！她見外送員「比手畫腳」超心疼 暖心結局感動萬人

事情發生如果能設身處地為他人著想，相信世間處處充滿溫情。日前一名女網友叫外送拿到湯汁流出的餐點，外送員先是對她比手畫腳，接著拿出手機打字寫下「抱歉，我賠你」，種種舉動讓她發現對方原來是聾啞人士，心裡忍不住揪了一下，最後決定支付總額185元，離開前也不斷給對方加油打氣，暖心貼文曝光，湧入2.4萬人按讚。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，晚上叫了一碗麵跟一碗冰，但怪的是外送員抵達後遲遲不進來櫃檯，不過店裡正好在忙也沒想太多，沒多久對方將雪花冰交給她，然後緩慢舉起湯汁流出的餐點，下秒指著錢比出不用的手勢。

這時，原PO好奇問「怎麼了嗎？這個麵」，接下來的畫面讓她看了心疼，因為外送員比著耳朵表示自己聽不到，接著緊張地拿出手機打出「抱歉，我賠你」這五個字，原PO這才了解真相，但她沒有責怪對方，反而笑著說「其實我不是很餓，而且只是紙碗破掉，東西還是可以吃，再者聾啞人士找工作不易，想給她鼓勵，何況她一開始就勇於認錯承擔」。

文末原PO提到，自己付了總額185元，外送員則用大拇指比謝謝，她也用唇語說沒關係，並祝福對方要加油努力。超暖結局感動不少網友，「2020最暖心的貼文」、「能夠體貼人的，給妳一個讚」、「謝謝妳的包容，讓彼此都有成長的空間」、「洋蔥好多，版主真善良」、「我也遇過聽障的外送員，大家加油，為了生活打拚」、「這世界缺乏溫柔的善良，謝謝妳將心比心，溫暖別人」。