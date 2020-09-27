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網友挖出竹內結子與三浦春馬合演照 驚：兩人都在2020年跟世界說再見
日本女星竹內結子今(27)日凌晨驚傳在家中自宅內身亡。有日劇迷網友挖出，竹內曾跟三浦春馬一起演過《信用詐欺師 JP:浪漫篇》，該部影片即將在下(10)月上映，讓人驚呼：怎麼兩個人都在2020年內跟世界說再見了？下月即將上映的電影意外成為兩人的遺作。
三浦春馬今年7月中旬才剛傳出死訊，據了解，三浦跟竹內結子合演的電影《信用詐欺師 JP:浪漫篇》在7月24日才在日本上映，台灣的部份原本計畫上映日是在下月，竟意外讓電影成了兩人最後的電影遺作，網友對此巧合都相當難過：「信用詐欺師電影死了兩個重要角色」、「10月的電影變成兩人遺作了」、「怎麼會這樣...」。還有人說，「今年演藝圈彷彿出現死亡筆記本....，令人痛心。」
なんで#竹内結子 さん#三浦春馬 さん pic.twitter.com/nYV07sILZa— なつみさん (@Bl2O07ZXYrMHezV) September 26, 2020
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