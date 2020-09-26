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訂婚宴散場後被丟包「全場只剩新娘」 她傻眼：我還沒嫁欸！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名準新娘就發文抱怨，在訂婚宴結束後，整個會場卻只剩她一人。 圖／ingimage
一名準新娘就發文抱怨，在訂婚宴結束後，整個會場卻只剩她一人。 圖／ingimage

訂婚是人生大事，也有許多長輩因注重傳統習俗，會要男方家庭不吃完全部酒席，且看到魚上桌就必須離席也是給女方留『餘(魚)』地的意思。日前一名準新娘就發文抱怨，在訂婚宴結束後，整個會場卻只剩她一人，讓她忍不住直喊，「我們明明是訂婚，我還沒嫁欸！」

原PO在PTTStupidClown版上解釋，在訂婚宴中，依照傳統習俗男方及男方家屬在看到魚這道菜時，就必須默默離場。但當天宴會結束後，原PO回到新娘休息室收東西時，卻一直被服務生打擾，便想要請服務生先找婚宴的總招待，該名服務生卻表示找不到其他人，原PO只好自己走到會場了解情況，才發現整個會場只剩服務生在善後，就連她的家人也都不見了。

隨後，原PO便打電話給自己的母親，想詢問能否幫忙拿東西，電話那頭只聽見母親對著丈夫大喊「啊！你忘記載你女兒了啦」。隨後，嫂嫂也打電話來關心，得知沒人載原PO後，也嚇得直喊，「啊！你忘記載你妹妹了啦！」最終則是原PO的哥哥繞回來接她，才結束這場鬧劇。

此文一出，許多網友因此笑翻，紛紛開玩笑表示「可能家人希望原PO嫁出去的心情很強烈XD」、「女方：嫁出去的女兒 潑出去的水；男方：喔不 我還沒娶她」、「可以看出家人想把妳嫁出去的決心」、「什麼？還要跟我們回家？喔...好吧...」、「麻煩趕快嫁出去，不然還要浪費錢」。

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