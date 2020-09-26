快訊

疫情下的女影：她的失敗美學，能不能是女性未來模樣？

鞭策雪隧「烏龜車」 最快年底增資訊看板顯示龜速車號

爆發戰爭台灣哪裡最安全？網友曝一地方炸下去全球都完蛋

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「爆發戰爭台灣哪裡最為安全」，問題曝光掀起眾人熱議。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇「爆發戰爭台灣哪裡最為安全」，問題曝光掀起眾人熱議。 圖／聯合報系資料照片

近來中共軍機多次侵擾台灣空域，引起國人憂心兩岸真的會開戰，對此，一名網友好奇「假如真的爆發戰爭，台灣哪裡最為安全」，問題曝光不少鄉民點名「這地方」最安全，更有人直言「炸下去全球都完蛋」。

原PO在PTT發文表示，「如果中共武力攻台，感覺軍事要地會被狂轟爛炸，像是機場、高速公路、發電廠、變電站都在劫難逃，五都到時會變都市叢林大戰，因此想問各位哪裡最安全？基隆、屏東、嘉義、雲林、台東、花蓮？」

貼文一出，網友留言回應，「學校跟醫院，戰爭好像不可以打這些地方」、「防空洞」、「彰化鋼彈基地」、「你家附近沒重要設施，或不在沿線上，不會浪費錢炸你的」、「總統府防空地下作戰碉堡」。

但有不少人認為「台積電」才是最安全的地方，因其掌握科技業的命脈，「台灣最有價值的地方，台積電」、「台積電，打下去全球都會出征中國」、「台積電技術好，應該不會被炸」、「台積電，有5奈米耶」、「台積電的精密產品，中國應該不敢隨便亂炸」。

台積電 中共 PTT 戰爭

延伸閱讀

「測速照相四處跑」他不信 真相曝光網笑翻：建議交通部採用

做蛋黃酥請土地公！擲筊結果讓她失望 內行笑：老人家愛吃甜

不是番茄醬！沾薯條醬料「絕配組合」 老饕讚：懂吃夠內行

摩斯密碼？台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」 內行解答國音電碼

相關新聞

爆發戰爭台灣哪裡最安全？網友曝一地方炸下去全球都完蛋

近來中共軍機多次侵擾台灣空域，引起國人憂心兩岸真的會開戰，對此，一名網友好奇「假如真的爆發戰爭，台灣哪裡最為安全」，問題曝光不少鄉民點名「這地方」最安全，更有人直言「炸下去全球都完蛋」。

奧客到火鍋店自帶食材還拒付清潔費 遭老闆轟出去網讚爆

每家餐廳都會訂定店內的用餐規定，避免與客人發生消費糾紛。不過，一名網友日前到火鍋店用餐，途中發現兩名顧客自行攜帶火鍋料，事後還與店家因為清潔費爭吵，最後被老闆轟出去，離譜行徑遭眾人群起撻伐。

全台22縣市最想住哪裡？他狂推這區：老了會想選

台灣22個縣市都有不同特色，而每個人對於居住的要求也不同，像是台北交通便利、台南東西便宜又好吃、花東生活步調緩慢，各個地方都有各自的優缺點。但就有網友以「你最想住台灣的哪裡？」表示如果可以選擇，會想住在哪裡。不少網友表示東部步調緩慢，如果年紀大了很適合居住。

做蛋黃酥請土地公！擲筊結果讓她失望 內行笑：老人家愛吃甜

不少人拜拜為了表示心意，選擇帶自己做的食物祭拜神明，然而有女網友透露，自己做了蛋黃酥請土地公品嚐，結果擲筊得到「味道普通」的答案，這時她突然詢問2個問題，果不其然獲得聖筊，貼文一出，網友全笑說「土地公真的偏愛甜的食物」。

不是番茄醬！沾薯條醬料「絕配組合」 老饕讚：懂吃夠內行

薯條是不少人喜愛的炸物之一，但究竟配哪種醬料才對味呢？一名網友日前表示，同事吃薯條「必沾2種醬料」，創新搭配讓他好奇是否真的好吃，貼文釣出老饕老饕大讚「吃過回不去」，更有不少人分享獨門吃法。

「測速照相四處跑」他不信 真相曝光網笑翻：建議交通部採用

為了降低車禍事故發生，許多道路都有裝設測速照相，提醒駕駛減速行駛。但有網友表示朋友說村里新增一支「移動版的測速照相」，他心想對方一定是在唬爛，怎料友人傳來照片證明，網友看完全笑瘋直呼「很可以，建議交通部採用」。

摩斯密碼？台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」 內行解答國音電碼

台灣鐵路局推出不少貨運列車，像是穀物列車、水泥列車、石灰石列車、石碴列車等，但你有注意過列車外觀上的神祕注音符號嗎？昨（25）日一名網友發現列車車身寫著「p35BHㄗㄕㄊㄍ」，他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。

冷氣疑故障？他抬頭驚見「焦屍」 網笑回：轉職皮卡丘失敗

你有看過這種畫面嗎？有網友分享近日在家中吹冷氣但突然沒風了，他下意識抬頭往上一看，這才驚覺有一隻老鼠疑似偷咬電線卻意外觸電死亡，他將照片PO上網後引發熱議。

陸客不來、疫情肆虐仍不倒！網曝基隆廟口夜市2優勢：一定穩

今年疫情爆發後，影響不少夜市的人流量，雖然近期疫情有稍微緩解，但人潮還是不比以往多。有網友在PTT八卦板發文，提到士林夜市最近越來越蕭條，反觀基隆廟口夜市卻屹立不搖，到底差在哪？網友曝兩大優勢：「這一定穩！」

沒人潮！他一看驚呼「不是我認識的永康街」 網嘆：日韓客大本營

雖國內疫情趨緩，但全球疫情仍處高峰，許多航班紛紛減班、停飛，缺少外國觀光客來台使得觀光業生意慘淡，就有一位網友發現台北著名商圈永康街近來根本「看不見人潮」，讓他忍不住驚呼「這不是我認識的永康街」。

過敏男沒幫女友人剝蝦遭指不貼心 網掀論戰：用手很沒衛生

你會幫另一半剝蝦嗎？不少人認為幫另一半剝蝦是既貼心又浪漫的舉動，但卻也有人認為用手幫別人剝蝦很不衛生，有網友在網路上發文討論「男生幫女生剝蝦正常嗎？」意外引發網友兩面論戰。

捷運「文湖線跟環狀線」哪條好？網答案一面倒：根本不用比

台北捷運四通八達，路線多條且規劃完善，是雙北民眾不可或缺的交通工具，而新北環狀線也於今年初正式通車，途中行經新店、景安、中和、板橋等人口眾多的地點。對此，有網友好奇發問「北捷文湖線跟環狀線哪一條比較好」，問題曝光掀起眾人熱議。

熱門新聞

全聯上架「烤肉神器」 她分享使用心得讓網心動：想購入一台

沒人潮！他一看驚呼「不是我認識的永康街」 網嘆：日韓客大本營

叫披薩外送！她打開見「陣形圖」 網笑瘋：比另一半還貼心

摩斯密碼？台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」 內行解答國音電碼

「測速照相四處跑」他不信 真相曝光網笑翻：建議交通部採用

不是番茄醬！沾薯條醬料「絕配組合」 老饕讚：懂吃夠內行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。