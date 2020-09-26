爆發戰爭台灣哪裡最安全？網友曝一地方炸下去全球都完蛋

近來中共軍機多次侵擾台灣空域，引起國人憂心兩岸真的會開戰，對此，一名網友好奇「假如真的爆發戰爭，台灣哪裡最為安全」，問題曝光不少鄉民點名「這地方」最安全，更有人直言「炸下去全球都完蛋」。

原PO在PTT發文表示，「如果中共武力攻台，感覺軍事要地會被狂轟爛炸，像是機場、高速公路、發電廠、變電站都在劫難逃，五都到時會變都市叢林大戰，因此想問各位哪裡最安全？基隆、屏東、嘉義、雲林、台東、花蓮？」

貼文一出，網友留言回應，「學校跟醫院，戰爭好像不可以打這些地方」、「防空洞」、「彰化鋼彈基地」、「你家附近沒重要設施，或不在沿線上，不會浪費錢炸你的」、「總統府防空地下作戰碉堡」。

但有不少人認為「台積電」才是最安全的地方，因其掌握科技業的命脈，「台灣最有價值的地方，台積電」、「台積電，打下去全球都會出征中國」、「台積電技術好，應該不會被炸」、「台積電，有5奈米耶」、「台積電的精密產品，中國應該不敢隨便亂炸」。