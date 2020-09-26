奧客到火鍋店自帶食材還拒付清潔費 遭老闆轟出去網讚爆

每家餐廳都會訂定店內的用餐規定，避免與客人發生消費糾紛。不過，一名網友日前到火鍋店用餐，途中發現兩名顧客自行攜帶火鍋料，事後還與店家因為清潔費爭吵，最後被老闆轟出去，離譜行徑遭眾人群起撻伐。

原PO在臉書社團「爆怨公社」不滿發文，「真心不解帶火鍋料去火鍋店吃飯的人到底在想什麼，不想花那個錢乾脆在家吃就好」，明明店家都有清楚標示，自己沒看清楚又私自帶食材，最後還為了清潔費跟共鍋費和老闆爭吵，所幸店家直接請奧客出去，怎知對方心有不甘竟回嗆「要去檢舉沒開發票」，讓原PO怒罵「真的是神經病耶」。

貼文一出，網友不滿開炮，「有錯在先還在那大小聲」、「好誇張，奧客無極限」、「臉皮好厚，被轟出去不意外」、「店家做的好，不用跟奧客客氣」、「傻眼，這年頭什麼人都有」。

此外，原PO擔心火鍋店是老闆夫妻倆小本經營，有可能因為對方檢舉而做不下去，對此有網友解釋「只要店家有申請營業登記證、有免用統一發票、有統編、那就只需開收據、不用擔心被檢舉的問題」。