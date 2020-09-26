全台22縣市最想住哪裡？他狂推這區：老了會想選

台灣22個縣市都有不同特色，而每個人對於居住的要求也不同，像是台北交通便利、台南東西便宜又好吃、花東生活步調緩慢，各個地方都有各自的優缺點。但就有網友以「你最想住台灣的哪裡？」表示如果可以選擇，會想住在哪裡。不少網友表示東部步調緩慢，如果年紀大了很適合居住。

原PO在PTT上的WomenTalk版上發文，表示台灣有大大小小不同的地方，從台北市信義區到屏東縣牡丹鄉旭海，每個縣市及區域都有不同的特色，藉此發文詢問「如果讓你選，你最想住台灣的哪裡？」並說明其中原因。

此文一出，便引起許多網友熱議討論，最多人選擇的是好山好水的東部地區，表示「花蓮，每次去心情都很好」、「已經決定35歲退休在台東買透天，養一隻狗陪我，這就是邊緣人的態度」、「屏東很讚啊，生活步調慢又可以跑去屏科抓蟲」、「台北太擠，至少台中吧，安靜一點花蓮」、「花蓮玉里吧」、「老了想住花蓮」、「台東，天空是真的藍」。

但也有很多留言提到「台北天母」的生活機能佳、距離市區又近，並表示「台北的話天母」、「我朋友住在天母的半山腰別墅，有泳池大院子，俯瞰整個台北市，到美國學校開車只要5分鐘」、「天母美國日本學校附近，感覺像在國外，充滿異國風情」「有錢當然天母，離市區近，空氣又好，醫療資源強」。