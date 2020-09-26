做蛋黃酥請土地公！擲筊結果讓她失望 內行笑：老人家愛吃甜

不少人拜拜為了表示心意，選擇帶自己做的食物祭拜神明，然而有女網友透露，自己做了蛋黃酥請土地公品嚐，結果擲筊得到「味道普通」的答案，這時她突然詢問2個問題，果不其然獲得聖筊，貼文一出，網友全笑說「土地公真的偏愛甜的食物」。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文指出，日前做了蛋黃酥，想說帶去請土地公吃，回家前擲筊問了「土地爺爺，今天的蛋黃酥是我自己做的，請問您喜歡嗎」，結果是沒筊，於是她又追問「請問您覺得普通嗎」，沒想到竟是聖筊。

這時她腦袋閃過一個念頭「請問是因為您不愛鹹蛋黃嗎？那是因為您喜歡麻糬嗎？」，神奇的是，連續2個問題都是聖筊，原PO最後問道「那我十六帶麻糬跟花生牛奶來」，一擲馬上給出聖筊。面對這結果她哭笑不得地說「土地公傷了我的心，雖然不甘心但只能默默地把筊放回桌上」。

貼文一出，網友留言回應，「老人家愛麻糬」、「我記得土地公愛吃甜食，尤其麻糬和花生牛奶無誤」、「土地伯公喜歡信眾恭奉麻糬和花生糖」、「老人家吃東西比較有個性啦！」、「土地公喜歡比較甜和軟的食物，可能蛋黃酥祂還好」、「下次記得蛋黃酥裡包麻糬」、「土地公爺爺吃了誠實豆沙包，竟然直接回答普通」。