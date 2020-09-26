不是番茄醬！沾薯條醬料「絕配組合」 老饕讚：懂吃夠內行

薯條是不少人喜愛的炸物之一，但究竟配哪種醬料才對味呢？一名網友日前表示，同事吃薯條「必沾2種醬料」，創新搭配讓他好奇是否真的好吃，貼文釣出老饕老饕大讚「吃過回不去」，更有不少人分享獨門吃法。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，「同事吃薯條沾的醬料，每次都是番茄醬+糖，讓他不解這樣吃不會太甜嗎？」此文一出，引來大批愛好者回應，「這是內行的吃法」、「我都這樣吃，兩包番茄醬一包糖」、「同事好懂吃，這樣配最讚」、「這組合超級好吃，很像糖醋醬的味道」、「拜託這才是絕配」、「我都這樣吃，可以去掉番茄的酸」。

另外，也有人分享其他吃法，「我喜歡薯條加在玉米濃湯裡面吃」、「番茄醬加胡椒鹽，混一起試試看真的不錯」、「糖醋醬才是王道」、「沾冰炫風也好吃，或泡到濃湯裡面也很讚」、「直接吃或是糖醋醬」、「薯條沾冰旋風才好吃」、「我有吃過番茄醬+糖，但個人認為糖醋醬才是主流」。