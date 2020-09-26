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獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

「測速照相四處跑」他不信 真相曝光網笑翻：建議交通部採用

聯合新聞網 / 綜合報導
移動版的測速照相是用紙箱製成的，逼真程度讓人第一眼以為是真的。圖擷自facebook
移動版的測速照相是用紙箱製成的，逼真程度讓人第一眼以為是真的。圖擷自facebook

為了降低車禍事故發生，許多道路都有裝設測速照相，提醒駕駛減速行駛。但有網友表示朋友說村里新增一支「移動版的測速照相」，他心想對方一定是在唬爛，怎料友人傳來照片證明，網友看完全笑瘋直呼「很可以，建議交通部採用」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文提到，一般的測速照相機都是固定裝在位置上，但朋友說他們村裡的測速照相機會四處跑，他聽完堅決表示絕對不可能，直到對方傳來照片才恍然大悟。

只見測速照相機擺放在道路旁的草叢中，不過另張照片卻出現在電線桿旁邊，但仔細看能發現這支測速照相是用紙箱製成的，裡面其實沒有照相機，應該是當地居民防止事故發生，特地裝設來提醒用路人減速行駛。

照片在網上曝光，引來千名網友留言回應，「有效遏止又不傷和氣」、「這是一隻間諜測速照相機」、「這很可以，有效遏止飆車人士造成社區危險」、「這美術應該給100分」、「高手在民間，也太逼真了」、「超厲害，我還以為是真的」、「會不會被別人搬走哈哈」。

測速 爆廢公社 車禍 事故

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