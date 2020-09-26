摩斯密碼？台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」 內行解答國音電碼

台灣鐵路局推出不少貨運列車，像是穀物列車、水泥列車、石灰石列車、石碴列車等，但你有注意過列車外觀上的神祕注音符號嗎？昨（25）日一名網友發現列車車身寫著「p35BHㄗㄕㄊㄍ」，他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。

原PO在臉書社團「爆系知識家」分享照片，只見列車車身標示編號p35BH，但旁邊卻出現一串注音符號「ㄗㄕㄊㄍ」，讓人看了一頭霧水，原PO為了得到解答，因而發文求助「運貨列車編號旁邊的ㄗㄕㄊㄍ是什麼意思？」

貼文一出，多數人猜測應是「早上通過」的意思，不過有專業網友跳出來解釋，這是台鐵自創的「國音電碼」，每個國音電碼跟排列位置都對照到不同車種、類別、定義、噸數，所以ㄗ是自備、ㄕㄊ為石頭、ㄍ則是35噸，合起來就是自備石頭車35噸。

另外也有人補充說明，「由於貨車比客車在調度、編組與摘掛車廂上較為多變，所以需要國音電碼．當時台鐵員工規定每個人都要會打電報，電報是摩斯電碼需要翻譯十分麻煩．於是民國50年，台鐵與日本廠商合作所買的電報機，免去翻譯之苦，而且有些台鐵員工又是日本時代就在台鐵上班，語言調適不來，一方面又要教導員工學會國語注音，於是台鐵用注音來學車種的簡稱，簡單易懂且調度方便有效率」。

根據維基百科，臺鐵已經廢除國音電碼，但仍留傳在台鐵資深員工及鐵道迷間，台鐵內部電碼已改為使用傳真機，但仍會不時看到國音電碼。