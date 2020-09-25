陸客不來、疫情肆虐仍不倒！網曝基隆廟口夜市2優勢：一定穩

今年疫情爆發後，影響不少夜市的人流量，雖然近期疫情有稍微緩解，但人潮還是不比以往多。有網友在PTT八卦板發文，提到士林夜市最近越來越蕭條，反觀基隆廟口夜市卻屹立不搖，到底差在哪？網友曝兩大優勢：「這一定穩！」

原PO表示「基隆地窄天氣差，消費力也較弱，看整座城市唯一的高樓也是鳥鳥的」，但在陸客不來、疫情肆虐雙重打擊下，連以前代表北市的士林夜市也快不行了，基隆廟口夜市卻逆勢不跌，到底是什麼原因？

此文一曝光，便有網友提供看法「基隆夜市算一直維持自己的獨特性，攤子也正統老攤」、「只要廟口麵線還在，基隆廟口永遠不倒」、「很多夜市同質性很高啊，廟口算有特色的」、「基隆夜市旁還有海和其他景點，不像別的除了街道還是街道」、「便宜公道啊」、「先不論價格或是cost down的問題，光是沒有骰子牛就讚」、「唯一沒有整條夜市有三攤骰子牛、兩攤深坑臭豆腐」、「廟口真的好吃有特色，常常去當晚餐吃也很適合」。

整理網友的看法，可得出基隆廟口共擁有兩大優勢，一為擁有「獨特性」，二為「價格公道」。也因基隆廟口地段位在基隆火車站旁，價格親民，附近補習班下課的學生也都往廟口擠， 不只是外地人常來的觀光景點，就連本地人也經常光顧，因此人潮總是絡繹不絕。