沒人潮！他一看驚呼「不是我認識的永康街」 網嘆：日韓客大本營

雖國內疫情趨緩，但全球疫情仍處高峰，許多航班紛紛減班、停飛，缺少外國觀光客來台使得觀光業生意慘淡，一位網友發現台北著名商圈永康街近來根本「看不見人潮」，讓他忍不住驚呼「這不是我認識的永康街」。

一位網友在PTT發文分享日前到台北市永康街逛街，卻看不見「人潮」，鼎泰豐以前人潮滿到門外三圈，現在卻是一片空蕩蕩，老店高記已經關門大吉，在地人的滋味已成絕響，「執政黨真的要拿出辦法，台北市不能再這樣下去，完全沒有人去，這不是我認識的永康街」。

網友們看完後紛紛留言，「永康街本來就日韓客的大本營」、「東區也差很多，很多以前我愛逛的小店都關了，不過東區是在疫情前就開始這樣了」、「上個月去中山站附近，人潮也是少很多」。

也有人留言表示，「台北把吃喝玩樂的東西降價一點，拚國旅不行嗎？有捷運到各地應該很有優勢啊！」、「本地人根本不太會去那邊吃」、「永康街本來就觀光客在逛的，超級貴！」、「靠觀光客的都這樣～士林夜市人氣退的比永康街還可怕」。