過敏男沒幫女友人剝蝦遭指不貼心 網掀論戰：用手很沒衛生

你會幫另一半剝蝦嗎？不少人認為幫另一半剝蝦是既貼心又浪漫的舉動，但卻也有人認為用手幫別人剝蝦很不衛生，有網友在網路上發文討論「男生幫女生剝蝦正常嗎？」意外引發網友兩面論戰。

一位男網友在PTT男女版發文表示自己是對海鮮過敏的體質，日前跟女性友人出去吃飯時，店家招待2隻大蝦子，但因原PO體質過敏所以就沒有主動剝蝦，店長見狀後卻突然脫口「怎麼沒幫女生剝蝦？」，讓原PO相當無奈，他便想問網友「男生幫女生剝蝦子是正常的嗎？」

許多網友聽完後紛紛留言為原PO抱不平，「店員管太多了吧，關他什事啊」、「真的是住海邊（意指管太多）」、「這種多管閒事的店員真的是嫌生意太好」、「店員很瞎，關他什麼事？吃別人剝的蝦感覺超髒的」、「以為是情侶吧！自以為聰明，教你要幫忙剝蝦來取得好感」。

也有網友認為衛生問題比較重要，「撥蝦=吃手垢，好噁心」、「我剝蝦子手會癢欸！沒人剝給我就是用嘴啃」、「自己要吃的自己剝才正常」、「用手幫人剝很噁」、「噁心，細菌一堆」、「吃蝦就是享受剝蝦的過程啊！自己剝比較爽」。

但也有網友分享到「幫女友或曖昧對象剝是應該啊，普通女生朋友就是她的事」、「我男友不喜歡吃蝦，所以我都自己剝，啊我剝好之後，我男友就變得喜歡吃蝦了」、「互相吧，也沒有一定」、「我是女生，我很愛剝蝦，但我男友的媽媽不准我剝，說這是男生要做的，之後我就很少剝了」。