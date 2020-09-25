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捷運「文湖線跟環狀線」哪條好？網答案一面倒：根本不用比

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發問「北捷文湖線跟環狀線哪一條比較好」，問題曝光掀起眾人熱議圖／聯合報系資料照片
有網友好奇發問「北捷文湖線跟環狀線哪一條比較好」，問題曝光掀起眾人熱議圖／聯合報系資料照片

台北捷運四通八達，路線多條且規劃完善，是雙北民眾不可或缺的交通工具，而新北環狀線也於今年初正式通車，途中行經新店、景安、中和、板橋等人口眾多的地點。對此，有網友好奇發問「北捷文湖線跟環狀線哪一條比較好」，問題曝光掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「雙北地區討論度最高的捷運線，應該就是文湖跟環狀線，有別於中和新蘆線、松山新店線、淡水信義線、板南線，坐擁筆直的轉乘路線，這兩條線拿出來比較，誰會是比較棒的那個？」

貼文一出，網友一面倒指「文湖線」勝出，並提出環狀線的缺點，「文湖線轉乘跟動線屌打環狀線」、「環狀線被板橋那段毀了」、「中和到新莊並沒有比較快，幹嘛坐環狀線？」、「環狀線慢到爆炸轉乘又超爛」、「不用比，文湖線轉乘比環狀線好太多」、「環狀慢30年才蓋還可以爛成這樣，真是世界奇觀」。

但也有人提出不同看法，「環狀線是到板橋車站方便，民眾搭乘高鐵和台鐵都適合，文湖線贏在班次多，不過也因為松山機場繞了一下」、「環狀線是地的問題，沒地方蓋，才會變成這樣」、「板南線本來是打算在漢生東路文化路口那邊蓋，後來説要離新板橋車站近才改位置，於是只能犧牲環狀線板橋站的位置」。

文湖線 捷運 北捷 PTT

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