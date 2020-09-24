夜市驚見「孟婆湯」攤販！真實內容物曝光 網讚：有創意

民間傳說中，孟婆湯是一種喝了可以忘記所有煩惱及愛恨情仇的湯藥，陰曹地府中孟婆會讓通過奈何橋的鬼魂徹底忘記前世記憶以安心投胎轉世。一名網友在廈門的夜市中，看到一個賣「孟婆湯」的小攤販，引起熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社」發文，她的同事駐廠廈門拍了張當地夜市的「特別攤販」，攤販中的女性戴著白色面具、身穿古代中國服飾並拄著拐杖扮成孟婆，鍋中黑色的湯還漂著白色的煙霧「沒人知道那鍋湯是什麼」，旁邊掛著燈籠上面寫著「孟婆湯」，吸引許多圍觀民眾。

網友紛紛表示，「怕怕，又想喝看看」、「喝了可以讓你忘記付錢」、「喝了可以重啟人生，來一碗」、「想試試看，生意人的頭腦真厲害」、「我覺得好棒！裝扮跟硬體設備一百分！」、「這個有創意」、「創意100」、「很有梗」。

有喝過的網友表示，「喝過的人說...酸梅湯、紅茶、苦丁茶...各地版本不一樣」、「就酸梅湯..行銷手法成功！」、「我記得好像是酸梅湯的樣子」。

根據「彭湃新聞」報導，此攤販是來自河南鄭州的夜市，賣的是「苦丁茶」，不少人為親眼看到孟婆、喝口湯排隊兩小時，「孟婆」團隊負責人表示，「希望大家喝了孟婆湯，能忘掉疫情期間的經歷和壓抑」。