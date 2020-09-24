期間限定！麥當勞韓式炸雞好吃嗎？網說出「真實感受」

知名速食業者麥當勞自9月23日至10月27日期間，推出期間限定的「韓風炸雞腿」，用韓式甜辣醬調味加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製成的醬汁而成，大家很好奇口感如何，有網友覺得「醬偏甜，但還可以」，也有人認為很像「糖醋排骨」，反應兩極化。

麥當勞限時推出的「韓風炸雞腿」，以麥脆雞腿為主角，最後再裹上韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬調味。加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的醬汁而成，單點1塊65元，韓風炸雞腿經典套餐每份185元。

網友在臉書「爆廢公社」問大家「麥當勞韓式炸雞，大家覺得好吃嗎？」馬上引來眾多網友回應，有人覺得「我覺得還可以啦！醬偏甜」、「還不錯，不過感覺甜甜的，今天朋友有點這個，有配薯條吃一兩口試試醬的味道」、「一小時前剛吃完，我跟老公都覺得很好吃」、「好吃」。

網友好奇麥當勞韓式炸雞好吃嗎。 圖/●【爆廢公社】●

也有人覺得「不好吃！太甜」、「吃過就好，不會想買第二次」、「覺得很普通，吃一隻還好，兩隻都吃就有點太膩了」、「難吃爆，還是辣味最好吃」、「我以為是在吃糖醋排骨」、「不喜歡，吃一口就把皮剝掉了，也不會再吃第二次」也有人表示「要配啤酒才對味，直接吃當然難吃」。