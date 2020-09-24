解放軍若攻台哪個地方最難打下？ 多數網友直指這一城市

近來中共軍機頻頻進入我西南防空識別區，讓空軍不斷地升空驅離，擾台次數之多引起國人憂心，擔心兩岸真的會開戰，就有網友發文問說假如中共攻打過來，「台灣哪個城市或鄉鎮市區最難攻下？」貼文引來鄉民們熱烈討論，其中「台中」被最多人點名。

原PO在PTT上看到許多網友的開戰文，讓他不免好奇想知道如果解放軍真的攻打過來，台灣演變到最不好的狀況就是被攻陷，那接下來一定就是陸上戰爭。他舉過去日本來台時為例，當初日本要一個一個將台灣的鄉鎮攻破，如果是這樣的話，以今日台灣鄉鎮城市的路網或機能來看，「哪個鄉鎮市區會是最難攻破的？哪個可能成為台灣最後退守希望？」

許多網友看了打趣的說「中永和也很難，解放軍會迷路」、「中永和吧，中共一定沒想到21世紀了還有兵法陣的存在」、「新竹啊，解放軍的準度會打到台積電，所以會特別小心」、「花蓮啊，炸掉中橫跟蘇花，只能海運空運跟南部上來」、「南投呀，只能空投」。還有人認真地分析表示「光是個黑水溝就過不來了吧」、「現代戰爭打法應該不會逐區打」。

不過有多數人覺得「台中」才是最難攻破的地方，「台中東西面各有一座山南北還有河床，不缺發電廠、水庫」、「台中谷關啦，只有一條台八線封起來就進不去了」、「抗日、國民政府遷台初期，都是台中南投人打最久」。