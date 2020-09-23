鄰居阿嬤忘記家住幾樓！他在電梯裡看見房東暖心舉動

一個貼心舉動，為老奶奶指引回家的路。一名網友某天搭電梯遇到忘記自己住哪層樓的老奶奶，幫助她順利返家後，將此事告訴房東，幾天後發現電梯裡多了一張紙條，用來幫老奶奶指點迷津，讓該網友忍不住大讚房東「暖心」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，指出他租屋處有位鄰居老奶奶，上了年紀記性比較不好，某天在電梯裡遇到她時，她按了所有樓層的按鍵，然後對著發文網友不好意思的說，「哎呀對不起，我忘記我家在幾樓了」。發文者則回應「沒關係」，並陪老奶奶找到回家的樓層。

後來發文者將此事反映給房東，幾天後就在電梯裡發現4樓按鍵旁有「紅紙標記」，牆上還貼了一張字條，上頭叮嚀著紅色小紙片是幫助一位阿嬤回家，請住戶不要撕掉。看到房東如此有心，發文者相當感動，「一個小小的舉動，便能讓人感到心暖」。

其他網友看了紛紛直呼房東「貼心」、「很暖」，也稱讚發文者「很善良」，不過有不少人擔心老奶奶會忘記標記的用途，甚至撕掉紅色紙片，因此建議家屬寫下基本資料放在她身上，萬一哪天走失，他人才知道如何幫她回家。