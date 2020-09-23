他想買新機車！觀音連續給「下下籤」 幾個月後才知真正原因

許多人做重大決定前都會求神問卜，求個心安。一名網友去年年底時，想買台新機車，就去廟裡請示觀音佛祖，沒想到問了好幾次都是「下下籤」，直到今年三月才終於了解「先不要買新機車的原因」，引起網友熱烈討論。

一名網友在「靈異公社」發文，平常有空閒時，他會去廟裡上香或禮佛，去年年底時生意還不錯，剛好家中機車壞了，本來想分期買台黃牌重機，剛好有天來到廟裡就順便去請示觀音佛祖，一抽便抽到「下下籤」，令原po相當疑惑，「是車關？還是車子不好？」，於是他換台125的代步機車再次請示，沒想到還是「下下籤」，只好當作手氣不順，打算過幾天再問問看，幾天後他到另一間廟再問觀音佛祖，不管怎麼問都是「下下籤」，原po心想，既然不同間廟問到的結果都一樣，那就先把買車的事放一旁，先騎老車。

直到今年三月，原po才終於了解為何先不要買新車，因為疫情的影響，許多店家都收了，原po店裡的生意也掉了一半，若當時真的買了，分期付款就會被錢追著跑，這樣生活會過得比較累，神奇的是，這陣子疫情逐漸趨緩，再去請示後抽到「上籤」，可以買了。

最後，原po表示，雖然只是小事，仙佛也是可以幫我們分憂，自己願意走近，祂們也會不吝嗇地幫忙，佛渡有緣人，這條線還得靠我們自己去牽，我們不接近神，神也不會來找你，先讓自己成為有緣人，佛才會來渡你。

網友紛紛表示，「心誠則靈」、「有時候我們只是想問眼前（近期）的事，但很靈的神佛會把未來也算進去，我們事後（時機到）才明白祂的先見之明呀」、「很靈真的，尤其疫情的事，給我很多杯叫我不要做！後來真的出大事！」、「我覺得很好喔！也不用特別挑大日子擠一堆人去，有時間就去廟走走，當長輩家、里長家這樣，説説話」、「懂～我遇過類似的事，而且說實話，我覺得人與神之間的情感是需要培養的～」。