拔智齒竟被牙醫鑽破喉嚨！ 網友驚呼：沒看過被弄成這樣

看牙醫可能是許多人最不想面對的事情，其中拔智齒恐怕是不少人的惡夢，若剛好是水平智齒，不僅拔牙過程痛苦、術後更會讓臉頰腫上一陣子。有位女網友在「Dcard」上分享自己拔智齒的經驗，想不到牙醫在用電鑽切割智齒時不慎鑽破喉嚨，誇張經驗讓網友驚呼「沒看過有人被弄成這樣」。

一名女網友在「Dcard」牙齒矯正板PO文，她表示因智齒長出來造成困擾決定去拔牙，殊不知牙醫使用電鑽切割智齒時不慎鑽破喉嚨。雖然術後牙醫有開藥膏，但原PO表示擦完藥膏並無顯著效果，甚至連吞口水都痛，讓她直呼「根本酷刑」。

原PO接著提到，喉嚨傷口不僅造成吞嚥困難，她還說吃稀飯時竟然有飯粒卡在傷口的洞內，讓她嚇得連飯都不敢吃，進而造成身體虛弱、連走路都會頭暈。

為了解決喉嚨傷口，原PO跑到奇美醫院尋求醫生幫助，她說奇美醫生當場表示傷口太深太大，直呼「如果不縫的話很難好，而且會痛很久」，為了早點脫離苦海，原PO決定讓醫生縫合喉嚨傷口，而醫生也開了較強的止痛藥讓原PO減輕痛苦。

誇張經驗曝光後，網友熱烈回應「天啊好痛…這可以申請賠償了吧」、「扯爆…醫療疏失了吧」、「太可怕了吧！更不敢去看牙醫了」、「看了好久才看出來那塊黑黑的不是血結痂，而是被鑽出洞的陰影」，還有人表示自己當牙助三年「還沒看過有人被弄成這樣」，頂多不小心弄傷舌頭或臉頰，但傷口不像原PO大得嚇人，僅是小小的一個洞；此外還有網友表示，若有保險的話記得詢問保險業務員該如何處理，她也提醒原PO記得回牙醫診所請醫師開診斷證明用來申請保險。