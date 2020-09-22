內科上班族曝藍26恐怖經驗 時速快又猛急煞「不敢再搭」

台北市內湖區昨（21）日晚間發生一起藍26路線公車失控衝撞人行道，一連撞了24輛機車，造成路人死傷的重大事故。一名在內科工作的網友就分享自己過去曾搭乘藍26路線公車的經驗，他說晚上的內科幾乎是一座空城，所以公車不只行駛時速快，還時不時緊急剎車煞，恐怖經驗讓他決定從此不再搭乘藍26。

媒體報導三重客運藍26路線公車突然暴衝上人行道，一連撞了24輛機車，衝撞畫面看來相當驚悚。一位在內科工作的網友就在PTT八卦板分享過去搭乘藍26路線公車的恐怖經驗，他開頭就直言「我搭的次數不多，但印象很深」，晚上近11點才下班的原PO表示晚間的內科幾乎是一座空城，所以「夜深時公車都開很快，時速飆超過40公里很常見」。

原PO說，他曾有一次搭乘藍26路線公車，從港墘到市政府居然不需20分鐘就到了，「但那天真的被嚇到了，那輛公車狂飆、時速開到快50公里，時不時就緊急剎車」，原PO被嚇到趕緊在中途下車，改搭其他班公車路線回家，「那是我到目前為止最後一次搭藍26公車」，對於昨晚藍26公車發生的重大事故，原PO也感嘆直言「今天看到這種事情，我真的只能說不意外」。

他的分享也引來網友留言回覆，其他人也紛紛提供自己的經驗「藍26真的很常飆車」、「內科下班車多，公車卻愛狂加速+急煞，超危險！」、「公車幾乎都超速的吧？只有老人多的路線才放慢」、「看起來一副就是司機的問題啊！！！」、「若公車都在超速，是否是因為趕點怕被記脫班而被罰錢所致？」

昨晚發生的藍26路線公車衝撞路人的死傷事故，北市勞動局今早已派員到三重客運進行勞動檢查，調閱出勤紀錄，有無超時工作、司機身體狀態都是稽查重點。