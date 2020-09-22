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是小鬼！他唱KTV跑廁所 走廊聽見每間包廂傳來「同一首歌」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在KTV走廊，意外聽見每個包廂幾乎都傳來同一首歌的旋律。圖／ingimage
網友在KTV走廊，意外聽見每個包廂幾乎都傳來同一首歌的旋律。圖／ingimage

民眾去KTV歡唱，心中都會有不少熱門的必點歌曲，甚至有時候也會發現不只自己這間包廂，連其他間都可能不小心點到同樣的歌，這時候大家心裡便會心一笑，想說果然夯歌是英雄所見略同，人人都愛唱。

近日有一名網友於臉書社團爆廢公社二館po文，表示他到好樂迪唱歌，過程中離開包廂到外面上廁所，在走廊上時，竟然意外聽見幾乎每間包廂裡頭傳出的旋律都是同一首「因為妳而完整了，完美了…」。

po文的網友好奇問說，「大家不約而同的唱某首歌，大家知道是什麼歌嗎？」底下則有不少網友紛紛回應，原來是小鬼黃鴻升的成名曲之一「地球上最浪漫的一首歌。」

還有人留言表示，自己最近才跟朋友去唱歌，大家都不敢點這首，「怕唱到哭」。「依依不捨，捨不得」、「我的靈魂二十一公克」，不少人也寫說這首歌的歌詞寫得很感人，但「明明很甜蜜的歌，最近唱起來好心酸。」

其他人也感嘆說，「小鬼來了！是不是他想讓大家再唱一次他的歌？因為他也很捨不得離開大家。」此外，這首歌除了原先黃鴻升的MV版本之外，好友KID近期甚至還重製新的版本，裡頭有許多他和小鬼的互動，好笑之餘，讓人看完也格外催淚。

小鬼 黃鴻升 Kid 爆廢公社

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