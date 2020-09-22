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台海局勢如1996年危急？他好奇台灣人卻更不怕 網議真相

聯合新聞網 / 綜合報導
共機近來頻擾台。 圖／國防部提供
共機近來頻擾台。 圖／國防部提供

中共軍機近日一再擾台，飛越台海中線，大陸外交部發言人汪文斌甚至公開表示「不存在所謂的海峽中線」，面對高頻度的騷擾威脅，國軍也明確律定第一擊「自衛反擊權」，當前情勢嚴峻，有網友好奇1996台海危機時台灣人怕爆，但現在緊張時刻，台灣人反而不怕？引起熱議。

網友在PTT八卦版以「接近台海危機的緊張時刻台灣人還不怕？」發文，他表示1996年時台海危機，台灣人當時真的是怕爆，當時士農工商界有很多變化跟動盪，現役軍人據說都有寫家書，現在又快接近1996年台海危機的情況，但台股還在破歷史高點，中國現在不只在法律上，在軍事上更具優勢，好奇怎麼反而台灣人更不怕了。

此文一出也引起網友熱議「不要說台灣人不怕，外資也沒在怕好嗎」、「台灣只有中國一個敵人，但是中國有很多敵人」、「1996年，全球56k網路都不普及，資訊封閉當然怕爆！」、「早就看破手腳了，做做樣子而已」、「看中印就知道了，開打前那麼囂張，結果被打退」、「中國自己內憂外患一堆，時間站在我們這，咱要跟中國比氣長！」也有人認為「1996哪有怕爆，明明一點緊張氣氛都沒有，只有軍中比較緊張而已」。

台灣海峽飛彈危機，也稱1996年台海危機，1990年代初因東歐、蘇聯劇變的情勢，六四事件造成中美關係惡化，美國不用拉攏中華人民共和國對抗蘇聯，雙方關係日趨緊張，1995年時前總統李登輝訪問美國，並在演講時提出「中華民國在台灣」，中國人民共和國為了阻止李登輝在1996年的選舉中連任，於是進行以武力恫嚇台灣的軍事演習，此舉引發危機。

最終由李登輝當選連任中華民國總統，中華人民共和國原已作好在臺灣超越底線後對臺實施一定規模戰術打擊的準備，後因中國人民解放軍軍中間諜問題（即劉連昆案）取消了原計劃。

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