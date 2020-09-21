路邊停車穿雨衣竟踩進「馬路大洞」裡 網一致認同：申請國賠

許多人常說「馬路如虎口」，而路見不平更應小心！就有一名網友分享，自己是一個很遵守交通規則的人，在某天碰到突然下起的大雨，便想路邊停車穿雨衣，卻突然踩進一個洞裡，「不但鞋子因此掉進洞裡，小腿還大面積受傷」。

原PO在「爆料公社」上發文分享，當下突然下起暴雨，就想臨時停車穿雨衣，怎麼也沒想到會在馬路邊出現一個洞，一不注意就踩進去。他更強調，自己當時沒玩手機，只想快點穿上雨衣。而從原PO提供的照片可以看到，不但鞋子掉進了洞裡，更讓他左腳小腿肚附近割出了一個近3公分的傷痕，讓他無奈表示「我只是想穿雨衣」。

對此，多數網友表示這應該申請國賠，紛紛表示「機不可失阿……國賠」、「看路權單位應該能申請國賠！ 」、「這個去申請國賠才合理 」、「早日康復！先報警，驗傷，調監視器，申請國賠吧！」、「好痛，不論怎麼掉下去的，這可以國賠了」、「先拍照再就醫申請國賠之餘，趕快做好道路修補，免於下一位受傷者出現」、「告知里長協助改善，申請國賠」。

更有網友因此分享自身的經驗，「你讓我想起國中時期放學回家路上，我跟一起走的同學，後面有一位女同學一邊看書一邊走，距離我們大概有2～3公尺左右，當我和旁邊同學看見排水溝的蓋子不見了，我們閃過去了，我回頭要提醒的時候，發現女同學不見了！以為她往回走找人了，在往前走沒多久，就聽到有人喊快幫忙把她拉上來，才明白…她掉下去」。