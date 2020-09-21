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開BMW自助加油被機車騎士笑 他曝原因喊冤：錯了嗎？
為節省人力，不少加油站均設置自助加油區，提供優惠讓車主自行加油。一名開BMW的網友日前到加油站自助加油時，卻遭一旁騎機車的男子嘲諷「有錢買車，連加油也要省自助的優惠」，讓他傻眼表示「只是擔心愛車被油槍刮傷」，大嘆「喜歡自助加油錯了嗎？」
一名網友在臉書《爆廢公社二館》發文，某日他開著BMW的汽車到加油站的自助加油區加油，一名騎機車的男子載著女友到他身旁加油，看了他一眼就轉頭跟女友說，「你看有錢買這車，連加油也在省自助的優惠」。
該網友表示，喜歡自助加油錯了嗎？「我只是不喜歡（愛車）被粗魯地插入」，他也呼喊「有也愛自助加油的同好嗎？」他也說，差點上前跟騎機車的男子說，「這種事你知道就好，不用說出來，很丟臉」。
其他網友則表示「機車哥可能不懂，有錢人都很節省的」、「自助加油一公升省0.8元，機車小哥就是不會算才開不起」、「我開保持捷也喜歡自助加油，也常遇到小屁孩說那些話」、「會自助加油，只是不喜歡别人碰我的車 XD」、「汽車自助加油一公升省0.8，70公升就省了63元，倒是機車加滿大約5公升只省了4元，這樣算投資報酬率誰划算」。
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