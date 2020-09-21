台南警開紅單鬼畫符 網友狂猜違規事實…「周氏蝦捲？」

一般人收到罰單心情已不佳，看不懂上頭寫什麼，恐怕火氣更大。有機車騎士交通違規被開單，但拿到罰單一看，卻連自己家的住址認不出來，因為警察的字跡實在太潦草了。許多網友看到罰單後，紛紛嘗試猜測違規事項寫的是什麼，並笑稱開單者是「被警察耽誤的道士」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張朋友的罰單照片，只見上頭字跡如同「狂草」般，令人一時半刻難以看懂，發文者也揶揄道「草書草到都忘記自己住哪裡了」， 但強調違規就該罰，沒有資格申訴。

其他網友們看到這樣的筆跡都忍不住懷疑起自己的識字能力，「我只看得懂數字，其他是國字嗎」、「這是泰文還是印尼文」、「好狂的字，這可能只有神明才看得懂吧」、「不用碼吧，沒一個字看得懂」，還有人戲稱開單的人應該是道士或醫生才對。

至於大家最好奇的違規事實部分，有不少網友猜出搞笑答案「我看成踢到石頭」、「網紅踢石頭」、「我還以為是周氏蝦捲…這是台南市觀光局置入廣告嗎？」但仍有不少人看出來是「闖紅燈右轉」。根據道路交通管理處罰條例，紅燈右轉的罰鍰為新台幣600元以上1800元以下。

雖然多數人將看不懂的罰單當成趣事，不過有從事保險業的網友表示，這種罰單「很糟糕」，「如果是車禍要幫客戶報出險，要寫發生地點真的是看了老半天還不知道寫的是什麼字」，他認為字不漂亮沒關係，至少要寫讓人看得懂的「正楷」。也有人提議可去挑戰撤銷罰單，「理由是行政處分需要有明確性，但字太醜你看不懂」。