外送80元蝦仁炒飯竟「蝦飯分離」 網笑翻：自己DIY最快

台灣小吃相當多元，「炒飯」更是台灣必吃美食，不僅高CP值更有相當多的口味可以選擇。不過昨（19）日卻有一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版 》中PO文表示，她第一次用foodpanda外送蝦仁炒飯，沒想到餐點送到後一打開，裡頭的蝦仁竟包在塑膠袋裡，並直接放在白飯上，原PO看到後開玩笑直呼「原來蝦仁炒飯長這樣，長知識了！」

原PO在文中提到，昨天她用外送平台叫了一份80元的蝦仁炒飯，本來滿心期待要來享用晚餐，不料她將餐盒打開後竟看到一個完全沒有被煮過的「蝦仁炒飯」。

從原PO貼出的照片可看到，餐盒裡鋪滿白飯，但上頭卻附了一包蝦仁，乍看之下有4-5顆，很顯然有可能因為老闆太忙而忘記料理，就直接把備料和白飯放進餐盒中，最後原PO更打趣的說道「不要一直叫我自己炒啦！就是因為懶才叫foodpanda啊」。

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，並紛紛回應「要改成蝦仁炒飯DIY」、「這是飯蓋蝦仁」、「是店家忘了炒，熱炒店習慣現場抓肉或袋裝蝦仁，白飯就在現場裝在盒子裡，一起給廚師炒，包的人以為是炒好的，所以就不小心放進去了」、「這個自己DIY最快，料都附在裡面了」、「這個蝦仁也給太少，一般一份裡應該要有10顆以上吧」、「瞎到爆，這到底是什麼東西」、「可以直接吃白飯就好，不然就要自己下廚了」、「好歹也要放蛋跟蔥」、「感覺應該是跟炒好的拿錯」、「這份炒飯也太好賺了吧，至少還要送你一小份醬油和蔥」。