婚禮演唱「這首歌」新娘傻眼太觸霉頭 釣出眾人曝地雷歌曲

結婚對不少人來說是人生大事，新人們都希望婚宴能賓主盡歡，然而有網友日前聽到光良演唱的《童話》，卻想起不好的回憶，因為MV女主角在劇情結局病逝，結果婚禮當天親友上台獻唱這首歌，讓她認為太觸霉頭，貼文一出，釣出眾人分享相同經驗。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，「昨（19）日剛好聽到光良的《童話》，是不是很多人沒看過MV？那個女主角後來死掉耶」，並表示結婚時有人上台唱這首歌，當下心裡翻無限白眼「兩隻老虎都比這首歌好」，沒想到爸媽還覺得好聽一直拍手，原PO無奈直呼「我的婚禮就是一場悲劇」。

此文一出，引起廣大迴響，網友留言回應，「我的是有人唱心碎了無痕」、「我在婚宴聽過最扯的是《含淚跳恰恰》」、「我還聽過新郎自己上台唱曹格的《背叛》」、「還好啦，我在朋友婚禮有聽過《末班車》」、「婚禮還有人唱《嫁不對人》」、「我還有朋友上去唱《廣島之戀》」、「我朋友婚禮他婆婆唱《不如賣認識》」。此外，也有人表示「MV劇情不必當真，選對另一半才是重點」。