素食自助餐夾「3菜1麵」粗估60元 價格揭曉跌破眾人眼鏡

台灣人外食比例逐年增高，自助餐成為民眾的極佳選擇，然而計算價格常有爭議出現。日前一名女網友表示，朋友傳了便當照片要她猜價格，因為不見單價高的魚、肉類，於是粗估60元，怎料對方揭曉真實價格後，她卻傻眼不已。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出「朋友傳照片問她這樣多少錢」，只見餐盤裡有咖哩馬鈴薯、炒胡蘿蔔、絲瓜燴木耳以及炒麵，沒有任何主菜，原PO見狀本想說50元，因為炒麵可能不用錢，但他最後粗估60元左右。

沒想到答案讓人跌破眼鏡，3菜1麵的素食自助餐要價149元，原PO得知後整個不敢置信，並向友人逗趣表示「我來幫妳發爆怨，太值得爆料了」。

貼文一出，網友留言回應，「素食大多都是貴到出名」、「素食等於高檔食材」、「素食便當通常比排骨便當貴」、「妳就當它是有機食材吧！」、「60元就吃得到的東西賣149元，真的是太敢賺了」、「雖然知道素食都比較貴，但我還是嚇到了」。

另外有人指出，素食自助餐大多是秤重，應該選擇含水量低的食物，不然價格會很驚人，「這盤除紅蘿蔔外都算地雷，馬鈴薯重且絲瓜含水量高，炒麵夾不少，當然貴」、「麵加菜一起秤才會那麼貴，而且夾的是重的菜，這價錢反映素食是秤重計價」、「素食大多秤重，破百不稀奇」。