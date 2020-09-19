男見日人「日常飲食」震撼怎維持身材？曝「關鍵」：台人做不到

每個國家都有自己的飲食文化，吃的食物也不盡相同，有網友好奇日本人的飲食文化，幾乎都是「垃圾營養」，反觀台灣每餐有肉有蔬菜，結果路上中年男女，挺著大肚子的比例超高，很好奇為什麼日本人可以每餐吃大量精緻澱粉，全國肥胖的人還可以這麼少，網友也點出了「關鍵原因」。

網友在PTT八卦版貼出一張照片，裡面是日本人日常的一餐，只見裡面有一碗白飯，配上數顆餃子跟小菜還有一碗類似麵疙撘的湯品，他表示以營養師的觀點來看，幾乎都是「垃圾營養」，低蛋白、低纖維，滿滿的澱粉醣類，反觀台灣人每餐都有蔬菜、有肉，結果路上中年男女，挺著大肚子的比例超高，他好奇為什麼日本人可以每餐都吃大量精緻澱粉，還能保持全國肥胖人數少的優勢。

大批網友指出關鍵原因「日本都通勤，每日走路步數夠多」、「走路距離一天抵你一年」、「相比台灣，日本人每天走路的時間可長多了」、「日本交通其實很不方便，上學上班幾乎都得步行很長距離」。

但也有人認為是「因為，這不是日本常人的一餐」、「日本食物加工品比台灣少很多」、「台灣人澱粉也是狂吃啦，早餐不管中西式都是滿滿澱粉」、「因為日本人跟台灣人不一樣，很在意別人眼中的自己，會努力維持體態」。

另外也有人指出，因為日本人不常喝「有糖飲料」，台灣便當比日本的油很多，調味口味也重很多，帶了不少日本人，能接受台灣便當的其實不多，理由都是太油，肉像是泡在油汁裡，菜也是，台灣除了便當外菜也不多，不像日本或歐美有吃生菜習慣，簡單來說「台灣食物沒大家想像健康」。