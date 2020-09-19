深夜婦人硬拗搶「最後一碗」蘑菇濃湯 她機智諷：關我X事？

不論買東西或結帳，都不會想遇到有人插隊。有位女網友分享，因半夜肚子餓，便到附近的摩斯漢堡買消夜，沒想到正要買到最後一碗蘑菇濃湯時，竟遭到後方排隊的婦人插隊更大聲表示「不想要在左邊的櫃檯點餐」，藉此想要讓店員把濃湯賣給她，而店員不但未阻止婦人的行為，還幫她點餐，讓這名網友逼不得已「使出大招」。

原PO在爆怨公社上發文分享，某天因為比較晚回家，附近店家很多都打烊了，便前往一間還在營業的摩斯漢堡，在排隊點餐時卻聽到店員對前面的先生說「抱歉，蘑菇濃湯剩下一碗的量而已，如果要兩碗沒辦法哦」，但幸運的是，前面客人決定將濃湯改成兩杯可樂，讓排在後面的原PO能拿到「最後一碗蘑菇濃湯」。正要輪到原PO點餐時，卻突然衝出一位婦人大聲表示「我不想要在左邊的櫃檯點餐，我每次來都給右邊的小姐點餐」，並強調自己是和排在原ＰＯ前面的先生同時進到店內，「他排右邊我排左邊，順序一樣啊」。

針對這名婦人的誇張行徑，店員不但答應大媽要求，甚至開始幫她點餐，讓原ＰＯ氣憤表示「關我屁事？」對此，該婦人卻表現出一臉無所謂的表情，讓原ＰＯ更強調「本來就是我先來的啊，站在剛才先生後面的是我，妳是插隊欸！很多人都有看到喔」。隨後，該名婦人便氣憤的離開點餐區，走到後面重新排隊。

對此，許多網友表示原ＰＯ的回覆「看了真過癮」，紛紛表示「怎麼可以忍受食物被搶的憤怒」、「得來不易的蘑菇湯一定更好喝，拿起她面前乾了」、「為了食物戰鬥力＋100」、「平常可以讓，但為了食物不行」、「我…我好想喝濃湯」、「一定要大聲喝斥有些人就是不懂禮貌，久了就理所當然」、「要是我罵完阿婆接著罵店員吧」、「我…我好想喝濃湯」、「這店員不行啊！再教育吧」。