她喊再也不吃全聯豬油 網友以為負評一看鼻酸了

連鎖超市「全聯福利中心」不僅門市據點分布廣泛，加上販賣的商品種類繁多，可說是民眾買菜的好去處。不過，一名女網友在Dcard上表示，全聯眾商品中她最害怕的莫屬豬油，令人鼻酸的原因曝光後，網友直呼「還以為妳要罵全聯的豬油，結果冷不防的給我一顆洋蔥」。

一名女網友在Dcard上以「全聯豬油」貼文抒發心情，她表示從小就討厭吃肥豬肉，每次總會含在嘴中再偷偷吐掉，即使阿嬤苦口婆心地說「沒吃過的東西就是要試試看」，原PO仍是狂搖頭拒絕。某次阿嬤準備豬油拌飯加醬油，原PO起初聽到豬油2字以為會很噁心，想不到嚐一口後發覺「其實還滿好吃的」。

接著原PO提到高中後就離家讀書，只有返鄉時才有機會吃到阿嬤煮的飯菜，突然她話鋒一轉，提起阿嬤早已在3年前的一場意外離世，原PO難過表示「到現在我看到妳的相片還是會哭」、「不敢相信妳已經被帶走了」。

原PO回憶在去台中的前一天，阿嬤拿著全聯豬油，追到車旁問說要不要帶去台中，原PO當時表示不用、再買就有了，豈知之後阿嬤卻因意外離世，喪失至親之痛讓原PO嘆道「從那天起就不吃豬油拌飯了」。

網友看完原PO曲折故事，紛紛在貼文底下回應「一開始看圖，還以為是全聯有過期品」、「這洋蔥猝不及防」、「我也想我阿嬤煮的豬油拌飯」、「我也好想我阿嬤…」、「還以為妳要罵全聯的豬油，結果冷不防的給我一顆洋蔥」。