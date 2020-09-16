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全聯打破凱薩醬 店員溫柔一句讓她直呼：超好的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友不小心在全聯打破東西，店員態度讓她好暖心。 圖擷自facebook
網友不小心在全聯打破東西，店員態度讓她好暖心。 圖擷自facebook

如果店員態度良好，會使回購客數量提高，最佳示範就是這位店員！一位女顧客日前在全聯採買生活用品時，她不小心打破一瓶凱薩醬，在一旁的店員聽到玻璃瓶打破聲響，立刻上前關心，店員請她不要動，並拿紙巾給網友，女顧客看到店員危機處理態度迅速妥善，因此上網發文直呼「全聯的店員超好的」，網友看了也回應「好美的風景」。

女顧客在《我愛全聯-好物老實說》上發文，她表示「剛剛去全聯要買一瓶凱撒醬，結果手殘的我竟然打破了」，此時店員聽到聲音馬上過來說「妳不要動妳不要動喔」，並拿著紙巾給女顧客擦腳，還溫柔問女顧客有沒有哪裡受傷，女顧客解釋她會將打破的凱薩醬拿去結帳，店員還跟她說「沒有關係啦！妳不用結帳喔」。

女顧客認為「我一定要為這一瓶打破的負責」，因此她還是結帳兩瓶凱薩醬，帶一瓶新的凱薩醬回家，這個事件讓她直呼「全聯的店員超好的」。網友看了也分享自己的經驗「我小孩曾經在全聯打破一個玻璃保鮮罐（還蠻大的），當下店員也是先關心有無受傷，清掃完畢後我馬上表示會賠償，但店員也說不用不用下次小心～」、「有次小孩打翻咖啡，店員馬上處理，還一直不用我賠」。

也有人覺得「妳人真好，是現代人最棒的典範」、「妳遇到了好的服務」、「做得對！是我也會堅持自己要結帳」、「店員更怕妳因為移動導致受傷被客訴」、「兩個的處理態度都好棒」、「沒有開蓋過打破的商品通常可以退貨啦」、「也很喜歡全聯服務人員，很敬業精神令我喜悦」。

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