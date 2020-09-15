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公司就是你家？下班前同事茶水間搶裝水外帶 網友加碼爆傻眼行徑
許多租屋族可能是住的是分租雅房，房東可能沒有提供電冰箱等生活電器，飲水機就更少了，所以租客多得自行解決飲水問題。一名網友發現，每到下班時間，公司茶水間就擠滿人在裝水，忍不住上網詢問大家「辦公室會有人裝水外帶嗎？」
一名網友在《PTT WomenTalk》版發問「辦公室會有人裝水外帶嗎？」，原PO表示每到快下班時間，公司的茶水間就開始有人拿寶特瓶在裝水，能理解可能是在外租屋飲水不方便，但這樣提水真的不嫌重嗎？
原PO還表示，公司的飲水機是置於共用茶水間，很可能也有其他公司的人一起共用，每次看到開關那裡都髒髒的，就覺得不太敢喝飲水機的水，都是自己買水喝。
對於從公司裝水回家，不少網友回應都碰過相同情況，「真的有遇過這樣的同事，大概是租屋處沒有飲水機吧」、「有啊！有人天天帶至少5個寶特瓶裝水」、「其實不管哪個公司，這種情況都有」、「裝個2千CC就夠一個晚上喝了」、「之前同事會裝熱水回去給小孩泡奶，因為先生不買飲水機」。
除了水以外，還有網友不知是認真還是說笑話，「我都拿衛生紙回家」、「公司一包衛生紙我可以用三個月」。另有人爆料，「有無品同事會帶家裡垃圾來丟」、「反正上頭沒說什麼就沒關係」。
從公司帶水回去，有人認為畢竟還是公物，覺得「自己買水比較實在」、「裝太多，公司飲水機壓縮機報銷」，而且「每次看有人保特瓶口督著出水口，邊喝邊裝，我覺得噁噁的」，覺得「老闆們看完這篇一定心情複雜」。
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