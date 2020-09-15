「自強號生態」不用對號隨便坐？他喊不好意思 一半車箱人站起來

通勤族一定懂！看到空位一定會坐下去，不過搭自強號小心坐到別人的座位。網友在《批踢踢實業坊》上表示，他搭火車的次數不到十次，一個月前買了一張自強號的票，上火車後他發現有人坐在他的位子上，原Po只好到旁邊的空位坐下，他無奈詢問「自強號的對號座是有作用的嗎？」

原Po解釋「小弟活了30年，搭火車次數10隻手指頭數得出來」，前幾週他在售票亭買了一張自強號的對號票後，就上車詢問位置，他發現有人在他的位置上睡著了，原Po表示「他在睡覺不好意思叫醒他，反正車廂還很空，我就先坐附近空位，後來陸續上車的人好像也沒在找自己座位的樣子，都是四周看看有位子就坐了」。

原Po無奈的問「不懂火車的生態，自強號的對號座是有作用的嗎？」，網友看了曝妙招「我上次喊不好意思，一半車廂都站起來惹」、「只要說『不好意思』，大多數人就會知道意思而讓座了」，也友網友說「反正有買到座位那就是你的權益，放不放棄看你自己」、「把人叫起來阿」、「那人應該用悠遊卡或一卡通，你要叫他起來啊」

還有人覺得「是你這種積非成是」、「有票的可以叫沒票的起來，不然隨便坐」、「話說很多是裝睡的，叫兩次還不醒就尻下去吧」、「多數情況是沒啥人就隨便坐，人多沒位置就趕人」、「我還遇過列車長跟站著的人說有位子就坐」。