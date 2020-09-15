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搬家第一晚女房客突然告白 他曝對話網友看完驚呼：媽呀快跑
在外租屋最怕遇到惡鄰居，不過如果是喜歡你的鄰居，你能接受嗎？有位網友表示搬進雅房第一晚就被隔壁女房客告白，當下的他不知道該怎麼辦直接拒絕女子，後來他認為可以跟對方當「普通朋友」，他去找對方溝通時，女子回「我知道你是阿宅平常沒朋友，我就住在這快來追我這樣就好」，原Po聽完超傻眼，不過更讓人驚訝的還在後頭。
原Po在《批踢踢實業坊》表示，他最近剛搬進一間雅房，搬完家的第一晚，住隔壁的女房客向他告白，原Po搞不清楚狀況先拒絕女子，原Po後來想想，他認為既然女生都告白了，不如就當認識一個普通朋友，就算是培養感情、以後生活好照應。
他跟女生說這個想法，女生回「我們房間隔一道牆，不用加好友、也不用認識對方、更不用培養感情。你只要知道我喜歡你，而且我知道你是阿宅平常沒朋友，我就住在這快來追我這樣就好。」原Po聽完心情被澆冷水，對這女生更沒興趣，原Po表示「哇靠有女生連逢場作戲都不演的耶！亂槍打鳥隨便亂告白居然只是個日常！真令人意外」。
之後他在附近7-11注意到一位女店員，想跟女店員聊天做朋友。沒想到女房客得知此事後，突然在房間內發瘋對原Po喊「我很愛你啊！這裡明明有現成的，為什麼要去認識別的女生！你這個渣男看著辦好了，我一定要拆散你跟那個女生的關係！」原Po表示「聽了只感覺無限感嘆，是不是到了該搬家的時刻了」。
網友看完回應「就是想收工具人又懶得演而已」、「媽呀快跑，不要讓她知道你要搬，偷偷連夜跑路吧」、「快跑，不然她哪天她發神經攻擊你」、「真的有點恐怖的是非之地」、「如果不是唬爛，你還是快搬家吧」、「這什麼恐怖片？」。
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