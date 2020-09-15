正妹失業沒錢繳租！硬接「日薪神工作」度難關 正能量爆表
多數人謀職都想找一份錢多、事少、離家近的好差事，但人生不會總是那麼順遂。一名女網友表示，日前失業又急需用錢，很感謝朋友介紹了一份可以領日薪的工作，讓她順利度過難關。勵志故事讓眾人大讚「為了生活努力的女人都是最閃耀的」。
一位女網友在《爆廢公社》發文分享工作經驗，她表示前陣子沒有工作，但又急需錢繳房租，經朋友介紹接了一份粗工工作，在工地負責掃廢料、丟廢料，日領1100元，為了房租及生活費，硬是撐了一個月，工作雖然「有被操到」，但解決了經濟困難，心中覺得感恩。
因之前常會看一些做工的人被嫌髒的報導，讓她有感而發，表示在工地上班，無法避免衣服就是會髒，「所以下班我就會先回家洗澡再去做其他事，做工不偷不搶，不需要覺得不如人，覺得衣服髒就回家洗澡換衣服再去，要自重才會人重之，大家互相勉勵加油」。
勵志貼文吸引逾1.4萬網友狂讚，鼓舞原PO「你很正能量」、「靠自己很棒」、「為了生活努力的女人都是最閃耀的」、「靈魂有香氣的女工」；同時也有一堆做工的人留言分享感受，「只要肯做，沒有什麼是髒的，靠自己雙手賺錢，任何職業都值得被尊重」、「粗工是本事錢 吃苦耐勞的人才做的起來」。
除了讚美原PO肯吃苦的毅力，也有人建議「要不要趁機學個專業，畢竟專業薪水是粗工兩倍有多」，原PO也回應留言說明近況，「女工只是暫時性工作，現在回服務業上班了」。
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