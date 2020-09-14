女童馬路亂竄！駕駛按喇叭幫擋車 粗心媽驚慌中現身

家長帶小孩出門應再三注意，免得憾事發生。有網友今（14）日目擊一名女童在馬路上找媽媽，由於當時來往車輛多，為了讓駕駛注意女童，他只好不斷按喇叭提醒，事後有好心路人將孩子攔下，他也立刻報警處理，平安落幕這起驚魂記。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，並表示開車途中看到一名女童在馬路上走動，而且沒有注意紅綠燈，加上當時車流量大，於是先按喇叭來提高用路人警覺，不過小孩的動向難以捉摸，因此他只能打警示燈去幫忙擋車。

後來，有路人注意女童差點被車子撞到，因此連忙將她帶往騎樓邊，原PO也趕緊下車詢問女童狀況，所幸報案後沒多久，看到一名女子著急找小孩，他提醒對方要更加謹慎注意，事後便開車離開現場。原PO提到，不希望類似事件一再發生，甚至造成用路人的危險及法律問題，才決定發文提醒。

針對這次事件，原PO學到一件事，「如果碰上相同狀況，大家可以請警方到場，如果家長提早出現，希望雙方等待警察來確認家長身份，對彼此都較有保障，現在社會險惡，還是警慎一點較好」。不少網友則是稱讚原PO，「感謝你的用心」、「版主真棒，社會需要多一些這樣的人」、「謝謝無名英雄」、「好人有好報」。