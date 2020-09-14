小弟弟盛10元白飯手法太驚人 網友全看傻眼

平時到餐廳點白飯店家大都會是裝的剛剛好，不過近日有名網友到夜市吃火鍋，發現店內盛飯小弟將白飯盛得像山一樣高，讓原po當場嚇傻，貼文曝光之後也引起許多網友討論。

一名網友在「爆廢公社二館」po文，日前他到某間白飯要額外付10元的火鍋店吃飯，就當原po點餐完等待火鍋上桌時，卻發現一名黑衣小弟這站在盛飯區一段時間，便吸引了他的注意。

不家仔細一看卻見小弟手上那碗10元的白飯竟然盛得像山一樣高，而且他還怕飯會倒塌四散，額外在白飯左右兩側施力擠壓，這一碗白飯都盛得像2碗一樣，令原po看傻眼直呼，「這就是專業，這家特色」。

文章一出就吸引1.4萬的網友按讚，並紛紛留言笑稱這名小弟，「有前途」、「這個是高手，很有經驗厲害」、「這裝一碗夠一家人吃了」，也有人說，「這家白飯特好吃是嗎」、「真的是來吃『飯』誒」、「這家店特色就是白飯盛很高」，還有網友因為白飯盛得太高誤以為是刨冰。而眼尖的網友也認出這間火鍋店是位於高雄的六合夜市，「六合出品，絕無別家」、「這家超讚！以前住附近超常吃」。