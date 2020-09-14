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扯！網紅KTV大玩仙女棒 網怒轟：忘了林森錢櫃火災教訓？

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅與朋友在KTV玩仙女棒。圖／取自Dcard
網紅與朋友在KTV玩仙女棒。圖／取自Dcard

今年4月北市錢櫃發生大火，釀成6人不幸罹難、55人受傷。時間隔不到半年，想不到竟有網紅無視前車之鑑，在KTV包廂大玩「仙女棒」，讓網友痛批「難道林森錢櫃的事大家都忘了？這舉動根本是公共危險」。

有網友在Dcard發文表示，其中一位追蹤的網紅近日在社群軟體，貼出數張他與朋友在KTV「玩仙女棒」的照片，從動態可見一個包廂內，約有10幾個人在玩仙女棒，甚至有人被燙傷，照片內的參與者看似年紀都偏小，誇張行徑讓網傻眼轟「難道林森錢櫃的事大家都忘了？」

其他網友看了也無法接受，留言「太扯了吧，這樣是公共危險」、「自己想死自己死，如果害的整個KtV燒起來誰負責」、「密閉室內空間玩火，找死啊」、「就是很健忘呀！那麼嚴重的火災事件，過了都忘光了，要是真的燒起來，他們自己死掉就算了活該，萬一害到其他包廂的人還有工作人員呢？」

網紅與朋友在KTV玩仙女棒。圖／取自Dcard
網紅與朋友在KTV玩仙女棒。圖／取自Dcard

錢櫃 KTV 大火 Dcard 火災

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