扯！網紅KTV大玩仙女棒 網怒轟：忘了林森錢櫃火災教訓？

炎炎夏日就是需要冷氣，在購買冷氣時，許多人可能會優先考慮在台灣較知名的日本品牌。然而其實台灣也有不少本土冷氣品牌，如萬士益、冰點、禾聯、東元、歌林、大同等，然而有些品牌甚至連廣告都不太打，又是如何生存下來的呢？引起PTT網友討論。

2020-09-13 12:05