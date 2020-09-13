吃自助餐貴到哭？ 內行揭「3地雷菜」、「4大SOP」防踩雷

每間自助餐的計價方式都不太一樣，夾完菜計算價格的那一刻總是令小資族膽戰心驚，深怕超出自己的預算。就有位Dcard網友始終摸不透自助餐的計價方式，因而求助網友「求夾自助餐攻略」。

網友表示，自己近日改吃素，然而有間素食自助餐「店家沒有標示價格，秤重的機器顯示被膠帶遮起來，消費者是看不到的，所以不知道店家是用『看』的，還是『秤重』的」。原po前兩次都夾了3菜1飯，都是40元，某天夾了6菜1飯，卻變成75元，讓原po荷包哭了一下，也因此上網求問「求常常吃自助餐的神人幫我解惑一下， 我該怎麼夾自助餐？」

此文一出，隨即引來大批網友共鳴，「自助餐還會看幫你結帳的人是誰、那樣菜現在時價多少，還有煮出來的量多少」、「生意好的話，大都用看的，否則排隊會排死」、「看老闆娘心情」、「就是看人結帳啊⋯⋯」、「原來有自助餐會標價格，我去的都沒有標示，是店員用看的」、「當然是看老闆心情，我台北上班族，之前問過朋友，那種穿襯衫西裝褲皮鞋去吃中午的還可能被算比較貴咧」。

不管老闆如何，有一點是網友全都認同的，那就是「千萬別買秤重的」，若真的要買秤重的，網友也分享「小撇步」，「要把水分瀝乾，然後像豆皮、絲瓜這種會吸湯汁的都很重，儘量避免夾太多」、「隨便夾個滷豆腐貴死你⋯」、「可以把菜平均分散在盒中，才不會重量不平均」。

原po在看完網友們給的建議之後，也得出「自助餐SOP」：1.研究菜價2.找對店家3.注意是不是秤重的4.看老闆/娘臉色，找對人結帳