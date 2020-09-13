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工人爸參加學校活動 妻不滿打扮酸「就你最髒」引網友怒火

聯合新聞網 / 綜合報導
人妻抱怨老公穿土水服參加孩子的座談會，結果卻遭網友群起撻伐。示意圖／ingimage
人妻抱怨老公穿土水服參加孩子的座談會，結果卻遭網友群起撻伐。示意圖／ingimage

職業不分貴賤，每份工作都值得他人尊敬。日前一名工人爸爸趕去參加孩子的座談會，因此穿著工作服到學校，沒想到這身打扮卻引來妻子不滿，甚至酸說「全場就你最髒」，此文一出，引來網友群起撻伐。

一名妻子在臉書社團「靠北老公」發文，開頭表示「一家四口全靠你的收入很感謝」，原以為是假抱怨真放閃，不料話鋒一轉她卻直說「能不能不要穿土水工作服參加學校座談會？別人爸爸都乾乾淨淨的，就你最髒」，文末還提到「趕工作可以帶衣服換啊」，字裡行間看出滿滿的不悅。

貼文一出，千名網友批評原PO的看法，認為她看不起丈夫的職業，並表示身為母親應該要給孩子好的身教，「無法認同妳的觀點，妳先生的職業是令人尊敬的，他對孩子的愛，不是建立在外表上」、「妳很好意思講耶！最髒的是妳的心」、「妳拿他辛苦賺的錢，怎麼不嫌髒不拿」、「糾正自己的心態，孩子才會尊重出外養活家人的父親，工作衣服不可恥，身為太太跟母親的妳才應該檢討」。

此外，也有不少人給這名爸爸加油打氣，「用心認真的爸爸值得鼓勵」、「穿工作衣服我以他為榮，我的爸爸也是工人，衣服不是很完美，但他是最有責任的爸爸」、「這爸爸很棒，工作下班還會趕去參加座談會，穿著不是重點，心意比較重要」、「我老公也是做工的，我反而覺得很驕傲」。

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