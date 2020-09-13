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顧搶口罩！孩打翻茶葉蛋「整鍋淋身」 婦人事不關己網暴怒

聯合新聞網 / 綜合報導
婦人顧搶口罩，孩童打翻茶葉蛋被燙傷，竟一副事不關己的模樣，此行為讓網友不滿開罵。圖擷自facebook
婦人顧搶口罩，孩童打翻茶葉蛋被燙傷，竟一副事不關己的模樣，此行為讓網友不滿開罵。圖擷自facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情尚未趨緩，口罩成為重要的防疫物資，而廠商推出的口罩樣式、顏色非常多樣，意外掀起搶購風潮也創造不少話題。不過，一名女網友昨（12）日到超商預購口罩，卻碰上刷新三觀的離譜行徑，讓她爆氣直呼「原來搶口罩比小孩安全還重要」。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，昨天中午到超商預購口罩，當時有名婦人專心輸入驗證碼，放任2名幼童在店內追逐玩耍，後來一名年約2歲的小孩墊腳拉扯茶葉蛋的電鍋，導致整鍋茶葉蛋從孩子上方往下澆，突如其來的意外嚇得孩子放聲尖叫，這時大家趕緊幫忙安撫處理，並大聲詢問是誰的小孩。

令人傻眼的是，這名婦人一副事不關己的模樣，繼續操作機台搶口罩，因為店員抱著孩子無法幫客人結帳，因此大家請婦人快去幫小孩沖水，但當事者卻不為所動，這行為氣得原PO怒喊「口罩不過399，有比小孩重要嗎？」

事後，婦人搶完口罩轉頭罵另一名孩子「為什麼沒有看好小孩」，原PO聽不下去直接回嗆「妳根本沒資格罵別人，小孩全身燙到紅通通一直哭，大家看了都很心疼，結果妳從頭到尾只顧搶口罩，而且把人家店弄髒弄亂也不會不好意思，真的是奇葩」。

原PO提到，「店員當初就是怕這樣的事發生，所以有請婦人要看顧孩子，但悲劇還是發生，請各位家長多注意自己的孩子，另外有網友私訊我說小弟弟沒什麼大礙，謝謝大家關心，小孩沒事最重要，但這位太太的態度讓人無法接受」。

此文一出，婦人的行為遭到網友撻伐，「搶口罩搶到走火入魔」、「若我可能會報警，她有虐童嫌疑」、「這超誇張！怎麼有這種人」、「欠罵，口罩比孩子重要？」、「阿桑也太冷血，還好只是輕微燙傷」、「可憐的小孩，倒楣的店家」。

口罩 茶葉蛋 超商 新冠肺炎 COVID-19 爆怨公社

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