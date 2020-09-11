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吃下午茶斷兩牙 男不滿飯店「承諾全負責」改「賠掛號費」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO點了下午茶套餐，在吃第一個小麵包時突然咬到異物牙齒劇痛，才發現左邊兩顆牙齒碎了。 圖截自爆料公社
原PO點了下午茶套餐，在吃第一個小麵包時突然咬到異物牙齒劇痛，才發現左邊兩顆牙齒碎了。 圖截自爆料公社

用餐時發現食物內出現異物，不但可能會破壞用餐心情，更可能影響健康。一名網友於8月4日到台北某知名飯店享用下午茶，卻在吃麵包時感覺咬到異物讓牙齒劇痛，才發現左邊兩顆牙齒碎了，和負責經理反映後，對方表示飯店會「全權負責」，但兩週後飯店方卻決議「只賠第一次看診的掛號費150 元」。

原PO在「爆料公社」上發文說明，當時點了兩人的下午茶套餐，在吃第一個小麵包時，突然咬到異物讓牙齒劇痛，隨後慢慢吐出了些麵包殘渣和牙齒殘體，就發現左邊兩顆牙齒碎了。當下和附近的服務生反應，服務生隨即找來服務經理江先生前來處理，該經理也非常客氣的道歉，並先行將剩餘半口麵包收回請廚房檢查。

但廚房則表示麵包裡只有火腿和生菜葉，並沒發現異物。經理也當場口頭承諾說牙齒的損失飯店會「全權負責」，並請原PO再將醫師證明等就診資料Mail給他，好讓他們聯絡保險公司做後續的處理理賠。

當晚原PO也馬上至診所檢查，醫師判斷為第一小臼齒裂一半，第二小臼齒裂至牙齦下，第二小臼齒拔除，建議植牙或做牙橋，與醫師討論後決定做牙橋，但需休息一個月後再行後續治療。隨後原PO馬上向該餐廳經理聯繫，希望有個書面的憑據表示對此事件的「全權負責」，才比較放心。

對此，該經理僅回覆「會儘速與管理階層及相關人員進行事件的後續處理」，而原PO也相信因此飯店規模大，會處理得很順利。但在8月27日時卻接到經理來電表示，經過多次與上級主管和保險公司開會，初步決議會賠原PO第一次看診的掛號費150元。

對於此決議，原PO也多次與該經理表達嚴厲的抗議與不滿，但只得到「是上層的決定」的回覆，與原先被承諾的「全權負責」完全不同，讓原PO十分不滿。此文一出，多數網友則表示「法律是講證據的，首先你得舉證是麵包中的異物造成你的牙齒損壞，再來就是你要有他當面跟你說會負責牙齒治療的費用損失文字或是錄音證據，不然其實你也拿他沒辦法」、「如果你能舉證麵包中確實有異物，是造成牙齒斷裂的主因，才有談下去或是走法律的可能」。

但也有網友從原PO提供的牙齒照看來，認為那個顏色看起來不像是健康牙齒的顏色，紛紛表示，「掉出來的牙齒真的很不健康怎麼會黑成這樣啦」、「我之前也吃oreo牙齒裂掉，去看牙醫，醫生回我『牙齒沒脆弱到咬個冷凍餅乾就裂開斷掉，你這一定是蛀牙才會裂』，建議趕快看能不能補吧」、「這顆碎牙的顏色不是很健康，應該是本身牙就有問題」。

兩顆斷裂的牙齒。 圖截自爆料公社
兩顆斷裂的牙齒。 圖截自爆料公社

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