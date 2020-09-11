上班不慎跌倒以致尾椎骨折 公司「處理方式」讓他不平

日前有一名上班族分享，自己在上班不慎跌倒導致尾椎骨折、軟骨組織受損，現在無法正常走路與正常坐，目前還在住院治療。而公司對此意外處理方式讓他無法接受。

原PO在「爆怨公社」上發文說明，4日在公司上班時，沒注意到公司地板有一灘油，不小心踩到讓整個人瞬間跌倒，導致尾椎骨折與軟骨組織受損，甚至右腳也無法正常走路，目前也無法正常坐，正在住院治療中。

而公司則表示不會付給原PO醫療費用，並強調「一切都按照勞基法規定」，並在住院期間依然支付薪水給他。對此，原PO則認為光尾椎骨折復原就要花三個月，癒合軟骨組織受損需花更長時間，且「我的疼痛找誰賠錢，況且這也容易留下後遺症」，並在文末強調「真想討回公道」。

此文一曝光，便引起許多網友留言建議，「在工作場所受傷住院算職災，跟公司說要往上報職災」、「申請職傷，未來復健會較省錢」、「可以申訴喔。除了公司負擔你的部份應該不足以外，看您敘述的狀況應該還可以提報公司作業現場未符合勞工工作環境安全等相關事宜」、「順便跟勞工局說公司不願承認是職災不願賠償，也沒有任何一個主管人員來關心，後面勞工局就會去你們公司關心了」。