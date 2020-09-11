3台機車塞「超瘦車位」遭嗆 網找碴：看好久才知道原因

現在攝影器材非常方便，有些人會用來作為拍照檢舉的工具，卻也因此讓被檢舉人氣得牙癢癢。一名女網友因為違規停車遭人舉發，但她收到罰單看到照片後卻氣炸了，因為檢舉她的人竟然還比了個「讚」的手勢，她將照片PO網後也讓許多人看了覺得很搞笑。

2020-09-11 10:57