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3台機車塞「超瘦車位」遭嗆 網找碴：看好久才知道原因
許多停車場都會設置「無障礙車位」供有需要的民眾使用，日前卻有民眾發現，有3台機車居然整齊地停在無障礙停車位旁的白色斜線格子上，乍看之下就好像「瘦小板」的機車停車位一樣，但仔細看才發現這「烏龍」的違停事件。
原PO在「台南爆料公社」上發了一張機車停在白色斜線格子上的照片，並表示「很可愛的三台機車！！」照片中可以看見這些格子「超級瘦小」，雖然乍看之下真的很像機車的停車格，但可以看到一旁立著無障礙停車位的標誌桿，才知道這個區域是為了方便身障駕駛能方便上下車，畫上白線意指這區域「不能停車、放東西」。
不少網友看到照片後，無奈表示，「那個不是機車停車格啦」、「真是天才，這麼明顯還可以無視」、「真的是停好停滿」、「駕照白考的」、「他們應該是真的搞錯了吧」、「有停在格子內就給60分」、「難道不會覺得停車格很小格嗎」、「好整齊」、「旁邊斜線是留空間給身障人士上下車使用的啦」。但也有留言建議「應該畫網格才不會有誤會」、「應該要在地板寫字」。
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