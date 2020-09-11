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沒戴口罩拒載！他好心贈婦竟被「嫌顏色」拒絕 網怒：公主病

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好心給婦人口罩，怎料對方拒絕並問「有別的顏色嗎？」圖擷自facebook
網友好心給婦人口罩，怎料對方拒絕並問「有別的顏色嗎？」圖擷自facebook

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，民眾搭乘大眾運輸仍須配戴口罩，未戴者將不得搭乘。今（11）日有網友表示等公車時，恰巧看到一名婦人沒戴口罩遭到拒載，因此好意拿出一個全新口罩，怎料對方因為「顏色問題」果斷拒絕，貼文一出，掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文指出，早上在站牌等公車時，發現年約30歲的婦人沒戴口罩，被公車司機揮手拒載，原PO見狀便從實名制信封拿出口罩，接著遞給該名女子，沒想到對方開口不是道謝，而是說「我不喜歡藍色的，有沒有粉紅或黃色」，這席話讓他尷尬又無言。

原PO提到，這名婦人沒有拿口罩，而是繼續站在原地，讓他忍不住自嘲「一定是我又老又醜惹得人家不願意，沒為社會盡一份力，真的很抱歉」。

此文一出，引來一票網友不滿回應，「好扯，還選色，公主病嘛！」、「有的用還嫌」、「要給她還挑色，祝她等到天荒地老」、「讓她繼續等有愛心又剛好有那種顏色口罩的人」、「寧死不屈一定要挑顏色」、「她等的不是公車是等口罩」、「傻眼，藍色口罩哪裡不好」，同時也有不少人感謝原PO適時伸出援手，幫助有需要的人。

爆怨公社 口罩 公主病

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