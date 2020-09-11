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高雄單親學童路邊叫賣惹人心疼 網友卻爆出幕後黑暗真相

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾爆出高雄有一名女士要未成年學童販售茶葉蛋地瓜。圖片來源／臉書
有民眾爆出高雄有一名女士要未成年學童販售茶葉蛋地瓜。圖片來源／臉書

近日有位高雄民眾在路邊見到一名男童沿路叫賣，她向前關心發現是單親家庭的小孩幫忙賣媽媽製作的商品，讓她相當不忍。不過卻有網友爆出真相，據當地附近攤販老闆的說法，其實是名陌生女士要小孩販售，有時還工作到凌晨。

一位媽媽在「爆廢公社公開版」發文提到，日前他在等兒子下課的時候，見到一位小孩在路邊叫賣「地瓜一袋50、茶葉蛋一袋50」，原po看別的客人即便只買一袋也會給100元，並向小孩說不要找，不過他卻是相當堅持要找50元。

原po見狀後向前關心這名小孩是不是單親，對方肯定答案後說他還有一個弟弟和爺爺去別的地方賣，讓原po聽了心不禁揪了一下，並要大家看到這位小孩叫賣時，多多鼓勵他捧個場。

不過此事卻爆出，賣茶葉蛋和地瓜的小孩並不是幫自己媽媽的忙，而是跟著一位女士，他們都稱她為阿姨。附近攤販的老闆也說，警方已經勸離那位女士別讓還在唸書的未成年學童賣東西工作到深夜，但女士仍屢勸不聽，依然要孩子們幫她兜售食物。

網友對此紛紛表示，「覺就是利用小孩博取同情，跟他們買不知道是幫還是害」、「如果真的利用小孩就真的很過分了」、「不希望濫用小孩的愛心當成賺錢的工具」，不過也有人認為這樣的行為不算是被騙，「這是人家賺錢的方法，至少從小就知道錢得來不易要辛苦付出才有」、「無論長輩是利用孩子讓大家同情，濫用愛心什麼的我還是會選擇買能讓孩子提早回家睡覺」。

茶葉蛋 爆廢公社 未成年

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